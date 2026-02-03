Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκύου συζύγου του

Στη φυλακή οδηγείται, με απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, 24χρονος, ο οποίος καταδικάστηκε σε συνολική φυλάκιση 4 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για ξυλοδαρμό με θύμα την 22χρονη έγκυο σύζυγό του.
Η υπόθεση οδηγήθηκε στο αυτόφωρο ύστερα από καταγγελία της 22χρονης, η οποία διανύει τον 3ο μήνα της κύησης. Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η καταγγέλλουσα περιέγραψε δύο περιστατικά σωματικής βίας, που υπέστη το τελευταίο διάστημα. Απευθυνόμενη προς το δικαστήριο ζήτησε να την προστατεύσει. «Θέλω να είμαστε μαζί, αλλά να μην με ξαναπειράξει», ανέφερε η 22χρονη.
Από την πλευρά του, ο 24χρονος, με καταγωγή από τη Συρία, αρνήθηκε τις κατηγορίες. «Αγαπώ τη γυναίκα μου και δεν μπορώ μακριά της, περιμένουμε το παιδί μας», είπε στην απολογία του.
- Oι 2 ταινίες που βρέθηκαν στη γιάφκα του Παλαιοκώστα
- Άγγελος Γιακουμίδης: «Δεν θα ήθελα να με θυμούνται για κάτι για το οποίο δεν έχω προσπαθήσει»
- Συγγνώμη από την Αλεξοπούλου μετά τον σάλο: «Προβληματικός ο τρόπος που εκφράστηκα»
- Κωνσταντοπούλου για μήνυση Γεωργιάδη: «Είναι κότα, θα μπορούσε να το είχε κάνει εδώ και τρεις μήνες»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.