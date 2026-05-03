Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες αυτοκίνητο στην 28ης Οκτωβρίου - Συναγερμός στην πυροσβεστική

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες (2/5) το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο. Η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε ΙΧ που ήταν σταθμευμένο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες, με δύο οχήματα. Προανάκριση για τα αίτια διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.