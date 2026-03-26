Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο 77χρονη για κακοποίηση του συζύγου της

Παραπομπή 77χρονης για ξυλοδαρμό του ΑμεΑ συζύγου της στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται και για παραβίαση προηγούμενων περιοριστικών όρων.

peripoliko-astynomia
Περιπολικό της αστυνομίας | INTIME
Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί μία 77χρονη στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα. Η δίκη της ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης ανεβλήθη και διατηρήθηκε η κράτησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 77χρονη είχε καταστεί κατηγορούμενη και τον περασμένο Ιανουάριο για ανάλογο περιστατικό εις βάρος του συζύγου της. Τότε της είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος τον οποίο φέρεται να παραβίασε.

Για το λόγο αυτό διώκεται τώρα εκτός από ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη και για παραβίαση περιοριστικού όρου.

Το επεισόδιο που την έφερε εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης καταγγέλθηκε το προηγούμενο 24ωρο στις Αρχές από πρόσωπο τού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η αυτόφωρη σύλληψή της.
 

