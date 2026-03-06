Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 78χρονος που έπεσε στη θάλασσα - Ανασύρθηκε με τη συνδρομή διερχομένων

Άνδρας 74 ετών έπεσε στη θάλασσα, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Για το περιστατικό ειδοποιήθηκαν και μετέβησαν στο σημείο περιπολικό σκάφος και όχημα του λιμενικού σώματος.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ ο 74χρονος ανασύρθηκε από το νερό με τη συνδρομή διερχόμενων ατόμων, έχοντας τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.
- Έφτασε στην πλατεία Κοτζιά ο Μπραντ Πιτ: Πλάνα από το καμαρίνι του - «Φρούριο» η γύρω περιοχή
- Όταν ο Μεσι κλώτσησε την παιδική μας ηλικία στα περιστέρια
- Η στιγμή που αστυνομικοί προσάγουν άνδρα με σημαία του Ισραήλ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
- Αλ Τσαντίρι: Τι είπε ο Λάκης Λαζόπουλος και εξόργισε τον Άδωνι Γεωργιάδη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.