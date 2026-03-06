Μενού

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 78χρονος που έπεσε στη θάλασσα - Ανασύρθηκε με τη συνδρομή διερχομένων

Ένας άνδρας 74 ετών έπεσε στη θάλασσα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης και μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Άνδρας 74 ετών έπεσε στη θάλασσα, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Για το περιστατικό ειδοποιήθηκαν και μετέβησαν στο σημείο περιπολικό σκάφος και όχημα του λιμενικού σώματος.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ ο 74χρονος ανασύρθηκε από το νερό με τη συνδρομή διερχόμενων ατόμων, έχοντας τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

