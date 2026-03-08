Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ 17χρονος - Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας ανήλικος στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.
Ειδικότερα, ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» το βράδυ του Σαββάτου (07/03), σε κατάσταση μέθης.
Ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου και παραμένει για προληπτικούς λόγους.
Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου ο 47χρονος συνιδιοκτήτης του καταστήματος όπου είχε βρεθεί ο νεαρός, διότι επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού στον ανήλικο.
