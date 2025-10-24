Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με δίκυκλο - Ένα άτομο στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Παρασκευής (24/10), όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με δίκυκλο.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η voria, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν περίπου στις 17:20 στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας με την 25ης Μαρτίου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο οδηγός του δίκυκλου τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.