Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με δίκυκλο - Ένα άτομο στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Παρασκευής (24/10), όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με δίκυκλο.
Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η voria, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν περίπου στις 17:20 στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας με την 25ης Μαρτίου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Ο οδηγός του δίκυκλου τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
- Ο «ντετέκτιβ με το καπέλο» έξω από το Λούβρο ξεσήκωσε τα social media - «Θα λύσει την υπόθεση;»
- Χαμός με την Καραμήτρου που προσπαθεί να μην γελάσει με τον μελισσοκόμο με τις τζίβες
- Η οικογενειακή τραγωδία του Απόστολου Κοσμά – Σκότωσε τον γιο του και κέρδισε τη συμπάθεια της κοινωνίας
- Ρεκόρ «ζυγαριάς» για μωρό στην Τουρκία: Ο Αττίλας των 6,15 κιλών με ύψος πάνω από μισό μέτρο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.