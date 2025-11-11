Θεσσαλονίκη: Συμμορία ανηλίκων λήστευε με απειλή μαχαιριού ψιλικατζίδικα - Συνελήφθη 14χρονος

Συμμορία ανηλίκων διέπραττε ληστείες σε καταστήματα ψιλικών στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ως μέλη της ταυτοποιήθηκαν ένας 14χρονος, ένας 15χρονος κι ένας 16χρονος, εκ των οποίων ο πρώτος συνελήφθη ύστερα από ληστεία που τού αποδίδεται πως έκανε, με την απειλή μαχαιριού, τα ξημερώματα της Κυριακής, με λεία 600 ευρώ και συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Ο ίδιος κατηγορείται ότι διέπραξε την προηγούμενη μέρα, μία ακόμη ληστεία, αποσπώντας 170 ευρώ.

Επιπλέον, οι τρεις ανήλικοι φαίνεται ότι στο τέλος Οκτωβρίου λήστεψαν, πάλι με απειλή μαχαιριού, ένα ακόμη κατάστημα ψιλικών, απ' όπου πήραν 950 ευρώ, ενώ οι δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία κατηγορούμενοι, στις αρχές του ίδιου μήνα και με τον ίδιο τρόπο, αφαίρεσαν από κατάστημα καφέ - ψιλικών 200 ευρώ.

Ο 14χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σχετική δικογραφία σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως.