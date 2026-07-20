Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή αστυνομίας με αλληλέγγυους μετά την προφυλάκιση του 25χρονου

Σκηνές ιδιαίτερης έντασης επικράτησαν πριν από λίγη ώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μεταξύ αλληλέγγυων στον 25χρονο, που συνελήφθη για την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, και της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το thestival.gr, όλα ξεκίνησαν όταν έγινε γνωστό πως ο 25χρονος παίρνει τον δρόμο προς τη φυλακή, όπως και οι άλλοι τρεις συλληφθέντες.

Ομάδα ατόμων που βρισκόταν εντός του Δικαστικού Μεγάρου φαίνεται ότι συνεπλάκη με αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί απώθησαν τα άτομα αυτά εκτός του κτιρίου, κάνοντας μέχρι και χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Στη συνέχεια τα άτομα αποχώρησαν προς την οδό Εγνατία μέσω της οδού 26ης Οκτωβρίου.

Σημειώνεται πως, κατά την απολογία του, ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση.

Ο ίδιος έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς από την πλευρά του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, που φέρεται να τον κατονόμασε ως το πρόσωπο στο οποίο παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες πριν και μετά την επίθεση.

Κατά πληροφορίες, αρνήθηκε και ότι διαχειρίστηκε τα κλειδιά ή ότι τα έδωσε στους φυσικούς δράστες της επίθεσης.