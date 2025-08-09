Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή νεαρών στα Λαδάδικα - Πέντε άτομα στο νοσοκομείο

Συμπλοκή μεταξύ νεαρών σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (09/08) στα Λαδάδικα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το επεισόδιο ξεκίνησε για λόγους ερωτικής αντιζηλίας περίπου στις 4:15.

Λόγω του επεισοδίου πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές ατόμων στο Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.

Πηγή: Thestival.gr

