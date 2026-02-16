Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 55χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του Πανταζή Π., 55 ετών, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Ο 55χρονος αναχώρησε από το σπίτι του στα Δουμπιά Χαλκιδικής και, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη αρχικά στο Ζαγκλίβερι Θεσσαλονίκης με άγνωστο μέσο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Από το βράδυ της ίδιας ημέρας δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για την κατάστασή του.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.
Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.
