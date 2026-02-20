Μενού

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος για εκδικητική πορνογραφία και σωματική βλάβη με θύματα δύο ανήλικες

Ένας 16χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία σε βάτος συνομήλικής του και σωματική βλάβη σε 17χρονη φίλη της.

Ένας 16χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για εκδικητική πορνογραφία με θύμα συνομήλική του, με την οποία φαίνεται να διατηρεί σχέση.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ανάρτηση βίντεο με προσωπικές τους στιγμές στον λογαριασμό που διατηρεί ο ανήλικος σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να πυροδότησε ένταση κι ακολούθησε επεισόδιο, κατά το οποίο ο ίδιος απώθησε τη 17χρονη εγκυμονούσα φίλη της 16χρονης, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο γόνατο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 16χρονος συνελήφθη, κατηγορούμενος τόσο για την εκδικητική πορνογραφία σε βάρος της πρώτης κοπέλας (ο ίδιος στην πορεία απέσυρε το υλικό που είχε αναρτήσει) όσο και για το περιστατικό που αφορά τη δεύτερη (σωματική βλάβη).

