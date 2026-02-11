Μενού

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος Κύπριος καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό και παράνομα έσοδα

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε έναν 22χρονο Κύπριο στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταζητούνταν για εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό και παράνομα έσοδα.

Περιπολικό | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ένας καταζητούμενος από τις κυπριακές Αρχές για εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό και παράνομα έσοδα, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για 22χρονο Κύπριο, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης τού Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Ο 22χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Κύπρο.

