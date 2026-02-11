Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος Κύπριος καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό και παράνομα έσοδα

Ένας καταζητούμενος από τις κυπριακές Αρχές για εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό και παράνομα έσοδα, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για 22χρονο Κύπριο, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης τού Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Ο 22χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Κύπρο.
