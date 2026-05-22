Συνελήφθη 23χρονος στη Θεσσαλονίκη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 24χρονης μέσα σε αστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν ο 23χρονος κάθισε δίπλα στην 24χρονη και τη θώπευσε.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς φέρεται να είχε τελέσει δύο ακόμη αντίστοιχες πράξεις τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, τόσο σε βάρος της ίδιας όσο και σε βάρος μίας δεύτερη γυναίκας, 21 ετών.