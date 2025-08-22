Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης

Σοβαρή υπόθεση βιασμού ανήλικης ερευνά η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία που έγινε από τη μητέρα του θύματος.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 43χρονος αλλοδαπός φέρεται να προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ΑμεΑ ανήλικης.

Η καταγγελία κινητοποίησε άμεσα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, που πραγματοποίησε επισταμένες αναζητήσεις και εντόπισε τον φερόμενο δράστη το απόγευμα της 21ης Αυγούστου

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε εναντίον του αφορά τα αδικήματα του βιασμού, την κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και της γενετήσιας πράξης με ανηλίκους ή ενώπιόν τους.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για να απολογηθεί.

Πηγή: ΕΡΤ