Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης

Σοβαρή υπόθεση βιασμού ανήλικης ερευνά η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία που έγινε από τη μητέρα του θύματος.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο 43χρονος αλλοδαπός φέρεται να προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ΑμεΑ ανήλικης.
Η καταγγελία κινητοποίησε άμεσα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, που πραγματοποίησε επισταμένες αναζητήσεις και εντόπισε τον φερόμενο δράστη το απόγευμα της 21ης Αυγούστου
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε εναντίον του αφορά τα αδικήματα του βιασμού, την κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και της γενετήσιας πράξης με ανηλίκους ή ενώπιόν τους.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για να απολογηθεί.
Πηγή: ΕΡΤ
