Μενού

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 43χρονου αλλοδαπού μετά από καταγγελία για βιασμό ανήλικης.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό
Περιπολικό της αστυνομίας | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Σοβαρή υπόθεση βιασμού ανήλικης ερευνά η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία που έγινε από τη μητέρα του θύματος. 

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 43χρονος αλλοδαπός φέρεται να προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ΑμεΑ ανήλικης.

Η καταγγελία κινητοποίησε άμεσα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, που πραγματοποίησε επισταμένες αναζητήσεις και εντόπισε τον φερόμενο δράστη το απόγευμα της 21ης Αυγούστου

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε εναντίον του αφορά τα αδικήματα του βιασμού, την κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και της γενετήσιας πράξης με ανηλίκους ή ενώπιόν τους.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για να απολογηθεί.

Πηγή: ΕΡΤ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ