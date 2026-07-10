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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 66χρονος κτηνίατρος που διατηρούσε παράνομο ιατρείο

Στην σύλληψη ενός 66χρονου κτηνιάτρου προχώρησε η Αστυνομία, καθώς διατηρούσε παράνομο ιατρείο στο οποίο δεν τηρούνταν οι κατάλληλες συνθήκες για την διαβίωση των ζώων.

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Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ενός κτηνιάτρου λίγο έξω από την Θεσσαλονίκη, καθώς πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του και εντοπίστηκε χώρος που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε ζώα, χωρίς την απαραίτητη άδεια, ενώ διαπιστώθηκαν παραβάσεις αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης ζώων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατά τον έλεγχο στον χώρο από την αστυνομία και αρμόδιους υπαλλήλους υπηρεσιών, βρέθηκαν δύο δωμάτια που ήταν εξοπλισμένα με χειρουργικά τραπέζια, εργαλεία και άλλα υλικά που προορίζονταν για χειρουργικές επεμβάσεις.

Σημειώνεται πως βρέθηκαν επτά σκύλοι και τέσσερις γάτες σε κλουβιά και διαπιστώθηκε πως δεν τηρούνταν οι κατάλληλοι κανόνες διαβίωσης, προσθέτει η ανακοίνωση.

Τα ζώα απομακρύνθηκαν από τον χώρο, ενώ σε βάρος του 66χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, που συνδέεται με παραβάσεις αναφορικά με τους κανόνες διαβίωσης των ζώων συντροφιάς.

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