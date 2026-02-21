Μενού

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη νεαρός οδηγός που έτρεχε με 186 χλμ σε δρόμο με όριο τα 90 χλμ/ώρα

Στη Θεσσαλονίκη ένας 25χρονος οδηγός συνελήφθη τα ξημερώματα. Έτρεχε με 186 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 90 χλμ την ώρα.

Τροχαία
Αστυνομικός της Τροχαίας | Eurokinissi
Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας Θεσσαλονίκης με ιδιαίτερη έμφαση στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, την υπερβολική ταχύτητα και τις επικίνδυνες παραβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοινώθηκε, συνελήφθη, τα ξημερώματα, 25χρονος οδηγός, διότι διαπιστώθηκε να κινείται με ταχύτητα 186 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Θέρμης, όπου το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 90 χλμ/ώρα

Σε άλλη περίπτωση, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 41 ετών άνδρα που εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες να οδηγεί στην Τούμπα, υπό την επήρεια μέθης. Όπως έγινε γνωστό, οι διαδοχικές μετρήσεις αλκοόλ, με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα, «έδειξαν» 0,92 και 0,86 mg/l.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση.

