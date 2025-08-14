Μενού

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη υπάλληλος ελεγκτικής Αρχής του Δημοσίου - Ζητούσε 4.000 για να σβήσει πρόστιμο

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για δωροληψία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος

Σύλληψη
Σύλληψη | Shutterstock
Υπάλληλος ελεγκτικής Αρχής του Δημοσίου συνελήφθη για υπόθεση χρηματισμού από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά την παραλαβή προσημειωμένου χρηματικού ποσού, ύψους 4.000 ευρώ, καθώς και κινητού τηλεφώνου, τα οποία είχε απαιτήσει, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, προκειμένου να μειώσει επιβληθέν πρόστιμο σε ιδιώτη.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για δωροληψία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής, καθώς και παράβαση καθήκοντος. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

