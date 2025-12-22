Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν εννέα δράστες από τους «τιμωρούς παιδεραστών» - Πώς δρούσαν

Ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη, εννέα άτομα, που δρούσαν ως αυτόκλητοι «τιμωροί παιδεραστών». Στο στόχαστρό τους έμπαιναν άτομα, που έκλειναν διαδικτυακά ραντεβού με ανήλικες.

Υπενθυμίζεται ότι, το κίνητρο ήταν να παγιδεύσουν εν δυνάμει παιδεραστές, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες, εν τέλη τους ξυλοκοπούσαν και ύστερα τους λήστευαν. Όλα αυτά αφού, έδιναν ραντεβού στο πάρκο της περιοχής με τα θύματα.

Όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ για τους δράστες που έχουν «πιαστεί» μέχρι στιγμής, οι οκτώ είναι αγόρια και ένα είναι κορίτσι. Ο ένας, 21 ετών, φέρεται ότι είναι ο αρχηγός της σπείρας ενώ τα άλλα άτομα είναι 16-17 ετών, όλοι τους κάτοικοι Μετεώρων και Πολίχνης.

Τα εννέα αυτά άτομα ταυτοποιήθηκαν για συνολικά πέντε υποθέσεις, με τις επιθέσεις, ωστόσο, στο άλσος των Μετεώρων να είναι οκτώ.

Με «δόλωμα» μία από τις κοπέλες, που εμπλέκονται στην υπόθεση (καθώς εκτιμάται ότι τα άτομα, που εμπλέκονταείναι περισσότερα), τα θύματα πήγαιναν στο δάσος, και εκτελούσαν το σχέδιο τους.