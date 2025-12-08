Η αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη σπείρας ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, η οποία παγιδεύει άντρες μέσω ψεύτικων προφίλ στα social media.

Χρησιμοποιώντας ψεύτικο προφίλ που επαναδημιουργούν ως «παγίδα», επικοινωνούν και προσκαλούν διάφορους άντρες σε ραντεβού, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα συναντηθούν με μια γυναίκα.

Το ραντεβού κλείνεται στα Μετέωρα Θεσσαλονίκης, κοντά στον Ιερό ναό Αγίου Ραφαήλ, όπου υπάρχει ένα μεγάλο αλσύλλιο, περιοχή αρκετά σκοτεινή ειδικά τα βράδια.

Η συμμορία ανηλίκων, κατά κύριο λόγο, φέρεται πως μόλις καταφθάσουν στο ραντεβού τα θύματα τους επιτίθεται.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός 23χρονου, που εμφανίστηκε σε ραντεβού που είχε κανονιστεί με τον παραπάνω τρόπο, την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου με τη συμμορία να προβαίνει σε βία εις βάρος, φωνάζοντας του πως είναι «βιαστής» και «παιδεραστής». Στη συνέχεια οι ανήλικοι του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι του και προσωπικά αντικείμενα.

Από την έρευνά τους οι αστυνομικοί θεωρούν ότι υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις ανάλογες που δεν καταγγέλθηκαν, ενώ αυτές που είναι γνωστές στην αστυνομία αφορούν το διάστημα 17-30 Νοεμβρίου, με πέντε θύματα ηλικίας 23-48 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της σπείρας είναι κατά κύριο ανήλικοι, οι οποίοι έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και τα ραντεβού κλείνονται κατά τις ώρες 20:00-22:00.

Ο 23χρονος νεαρός άνδρας που ξυλοκοπήθηκε από τους «τιμωρούς των παιδεραστών» μίλησε στο Live News.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος είχε εντοπίσει μια ανήλικη μέσω του Facebook και είχε κλείσει ραντεβού μαζί της στο άλσος Μετεώρων. Μόλις έφτασε στο σημείο, συγκεντρώθηκε μια ομάδα περίπου 20 ατόμων που τον ξυλοκόπησαν, του πήραν το πορτοφόλι του που περιείχε 50 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο.

«Να σου πω την αλήθεια μου, νομίζω εγώ την βρήκα. Ας πούμε έλεγε "Ποιος θέλει να βγούμε σήμερα Θεσσαλονίκη", ανέβαζε story, και από πλάκα, έτσι, δεν ήξερα τίποτα ας πούμε και πήγα μια μέρα που βόλευε.

Και πήγα εκεί πέρα, κατέβηκα από το αμάξι και δεν πρόλαβα ούτε καλά καλά να τη δω στα μούτρα. Τίποτα απλά μόνο κατέβηκα και μου γύρισε πλάτη και μου λέει έλα να γνωριστούμε.

Και εκεί, μόλις μπήκα μέσα, μου πετάχτηκαν γύρω γύρω καμιά 20αρια άτομα και με έδειραν. Είναι από 14 μέχρι 20 ετών υπολόγισα εγώ. Με χτύπησαν, με έκλεψαν, με έριξαν κάτω, έτρεχε αίμα η μύτη μου. Είχα το κινητό, τα κλειδιά από το αμάξι. Είχα καμία 50αριά ευρώ.

Φώναζαν, αλλά από τη μία την έτρωγα, από την άλλη ούτε θυμόμουν τι έλεγαν, τι έκαναν, δεν θυμάμαι σοβαρά. Μετά με ξυλοκόπησαν, με έκλεψαν, λίγο προσπάθησα να φύγω, έφυγα προς τα πάνω και ήταν κάποιοι περαστικοί και με βοήθησαν και εκείνοι κάλεσαν την αστυνομία και ήρθε», ανέφερε στην εκπομπή.