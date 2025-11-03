Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίστηκε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε 15χρονο - «Ήθελα να τους τρομάξω»

Τις δικές του εξηγήσεις για τον τραυματισμό ενός 15χρονου στην περιοχή της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη, έδωσε ο 55χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι το απόγευμα της Κυριακής (2/11) πυροβόλησε εναντίον των ανήλικων, που έπαιζαν σε γήπεδο 5Χ5 κοντά στο σπίτι του.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το δημοτικό γήπεδο βρίσκεται ανάμεσα στο σπίτι του 55χρονου και το 3ο Νηπιαγωγείο Επανομής και αποτελεί αγαπημένο τόπο των παιδιών της γειτονιάς για παιχνίδι, κάτι που όπως φαίνεται ενοχλούσε τον 55χρονο.

Αστυνομικοί του Τμήματος Θερμαϊκού συνέλαβαν στα πλαίσια του αυτοφώρου τον 55χρονο, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι άνεργος ηλεκτρολόγος.

Ο 55χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος τον παρέπεμψε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι: «Εγώ είδα μία παρέα να με βρίζει και να φωνάζει "γέρο". Μετά άρχισαν να πετούν πέτρες. Ήθελα να τους τρομάξω».

Τα σκάγια τραυμάτισαν τον 15χρονο μαθητήστα πόδια στο χέρι και στο στήθος. Άμεσα στη περιοχή έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το παιδί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο εισαγγελέας παρέπεμψε τον 55χρονο να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο με τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Η δίκη αναβλήθηκε για την επομένη και ως τότε κρατείται.