Τρία νέα πρόσωπα έχουν μπει στο κάδρο της αστυνομίας όσον αφορά στις επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, έρχονται στο φως νέες πληροφορίες αναφορικά με ένα στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί κλειδί στην έρευνα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το OPEN, είναι τρία τα νέα πρόσωπα που εξετάζονται, αυτά αναφορικά με τις άλλες δύο επιθέσεις που έλαβαν χώρα - μαζί με εκείνη στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα - κατά των Ζήση Ιωακείμοβιτς και Σάββα Αναστασιάδη.

Η ΕΛΑΣ κρίνει πως οι επιθέσεις στους τρεις στόχους έγιναν από δύο ομάδες, σε πλήρη συνεργασία μεταξύ τους, και μετά τις συλλήψεις για τη μία, σφίγγει ο κλοιός και για τη δεύτερη.

Το κινητό και η ομπρέλα

Παράλληλα, και όσον αφορά στην έρευνα για τον εμπρησμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, ο ΣΚΑΪ μεταφέρει νέες πληροφορίες για τον τρόπο δράσης των συλληφθέντων.

Ο 29χρονος, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψή του, επιχείρησε να καταστρέψει το κινητό του τηλέφωνο, ρίχνοντάς το από μεγάλο ύψος.

Αλλά, οι αστυνομικοί το περισυνέλλεξαν και έχει ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εξετάζεται. Εκφράζονται ελπίδες πως μπορεί να κρύβει σημαντικά στοιχεία.

Επίσης, οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους βίντεο που δείχνει τον 29χρονο και την συλληφθείσα να κινούνται κοντά στο σπίτι της οικογένειας.

Κρατούν μία ομπρέλα για να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους, καθώς γνωρίζουν πως υπάρχει κάμερα στο σημείο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιουλίου, σε εξωτερικούς χώρους πολυκατοικιών σε διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπου διαμένουν στελέχη και πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στις εισόδους των πολυκατοικιών και στους χώρους της πυλωτής, φθορές σε τρία αυτοκίνητα και δύο μοτοσικλέτες, ενώ εκδηλώθηκε πυρκαγιά ακόμη και σε εγκαταστάσεις μέτρησης φυσικού αερίου.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα – η Αφροδίτη Νέστορα, ο πατέρας της και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας – οι οποίοι υπέστησαν εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Η μητέρα της πολιτεύτριας, Βάγια Νέστορα, έχασε τη ζωή της εξαιτίας του υψηλού θερμικού φορτίου και των αερίων που αναπτύχθηκαν από την πυρκαγιά.

Κατά την αυτοψία στους χώρους των επιθέσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τμήματα των τριών αυτοσχέδιων εκρηκτικών - εμπρηστικών μηχανισμών. Από την αξιοποίηση των ευρημάτων ταυτοποιήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι: ένας 29χρονος και μία 26χρονη, που φέρονται ως οι φυσικοί αυτουργοί, καθώς και ένας 24χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι παραχώρησε το διαμέρισμά του ως κρησφύγετο στους δράστες πριν και μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού.