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Θεσσαλονίκη: Τσακάλι δάγκωσε 4χρονη στο πρόσωπο - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι δέχθηκε επίθεση από τσακάλι. 

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Τσακάλι
Τσακάλι | Shutterstock
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Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι δέχθηκε άγρια επίθεση από τσακάλι. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ. Το κοριτσάκι έπαιζε στον αύλειο χώρο ταβέρνας, όταν το τσακάλι εμφανίστηκε ξαφνικά και κινήθηκε εναντίον του. Το δάγκωσε στο πρόσωπο, το άρπαξε από την πλάτη και σύμφωνα με μαρτυρίες το έσερνε για τουλάχιστον πέντε με έξι μέτρα.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Οι γονείς του παιδιού αλλά και θαμώνες του καταστήματος έσπευσαν να βοηθήσουν το παιδάκι και να απομακρύνουν το άγριο ζώο.

Από την επίθεση το παιδί φέρει τραύματα στο πρόσωπο, με τα σημάδια από τα δόντια του ζώου να είναι εμφανή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Αστυνομία κλήθηκαν στο σημείο, ενώ το 4χρονο διακομίστηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

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