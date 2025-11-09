Θεσσαλονίκη: Ξεκινά αύριο η νέα γραμμή εξπρές Πανόραμα - Mετρό Νέα Ελβετία ενόψει της διακοπής λειτουργίας του Μετρό

Αναστέλλεται από αύριο και για έναν μήνα η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης και ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη ενισχύεται με μια νέα λεωφορειακή γραμμή, την 58Μ. Η νέα γραμμή εξπρές, θα συνδέει το Πανόραμα με τον σταθμό μετρό Νέας Ελβετίας.

Εκεί, θα γίνεται μετεπιβίβαση θα γίνεται σε λεωφορεία της Γραμμής Μ1, της νέας γραμμής που δρομολογεί ο ΟΑΣΘ, η οποία θα εκτελεί το δρομολόγιο Νέα Ελβετία - Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός και θα κινείται στον νοητό άξονα του Μετρό, αλλά αντί της οδού Δελφών θα διέρχεται από την Κωνσταντίνου Καραμανλή και θα πραγματοποιεί 11 στάσεις.

Η νέα λεωφορειακή γραμμή 58Μ θα ακολουθεί τη διαδρομή μέσω των οδών Στ. Καζαντζίδη, Χαριλάου-Θέρμης, Θέρμης - Πανοράματος, Βενιζέλου, Κομνηνών, Μαντζαρίδη, Πέτρου Λεβαντή, Σταδίου, Πυθαγόρα και θα επιστρέφει μέσω της οδού Θέρμης Πανοράματος- Χαριλάου Θέρμης- Στέλιου Καζαντζίδη με αφετηρία και τερματισμό τον Σταθμό Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας.

«Η γραμμή εξπρές 58Μ θα έχει και εγκάρσια διαδρομή μέσω του Ν751, εξυπηρετώντας το αίτημα των κατοίκων της περιοχής να συνδεθούν με τον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας», δήλωσε ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Ο ίδιος ζητά ενίσχυση και επέκταση της γραμμής και σε δεύτερη φάση: «Σε πρώτη φάση οι επιχειρησιακές δυνατότητες των ΚΤΕΛ είναι περιορισμένες, αλλά είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο, τον ΟΣΕΘ, τα ΚΤΕΛ και τον ΟΑΣΘ ώστε από τη νέα χρονιά να προστεθούν επιπλέον λεωφορεία και να πετύχουμε την επέκταση της γραμμής μέχρι τη διασταύρωση του Χορτιάτη. Επίσης, συνεχίζουμε τη διεκδίκηση για την ενίσχυση και την επέκταση της Γραμμής 11Τ στην Πυλαία», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, η υφιστάμενη λεωφορειακή γραμμή 58 παραμένει με τα ίδια λεωφορεία, χωρίς να αποδυναμώνεται.