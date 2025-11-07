ΟΑΣΘ: «Είμαστε σε κόκκινο συναγερμό για να καλύψουμε το κενό του Μετρό»

Νέα κυκλοφοριακά δεδομένα θα ισχύουν από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς διακόπτεται για έναν μήνα (έως τις 10 Δεκεμβρίου) η λειτουργία του Μετρό της πόλης. Αιτία είναι οι απαραίτητες δοκιμές συρμών και συστημάτων ενόψει της ένταξης στο δίκτυο της επέκτασης προς Καλαμαριά. Το βάρος θα πέσει στον ΟΑΣΘ, ενώ θα ενταθούν οι έλεγχοι της Τροχαίας για να αποτραπούν φαινόμενα παράνομης στάθμευσης που εμποδίζουν την κυκλοφορία των λεωφορείων.

«Στον ΟΑΣΘ είμαστε σε… κόκκινο συναγερμό, για να μπορέσουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, να καλύψουμε τις ανάγκες μετακίνησης των επιβατών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Κώστας Ταγγίρης. Παράλληλα ευχαρίστησε τους εργαζομένους που όπως είπε «δέχτηκαν το πάγωμα των αδειών τους και βάζουν πλάτη, βάζουν την ψυχή τους, για να εξυπηρετήσουμε τους επιβάτες σε μια κρίσιμη περίοδο».

«Θέλω επίσης να απευθύνω έκκληση προς τους οδηγούς των αυτοκινήτων, να σκέφτονται πριν σταθμεύσουν ή κάνουν στάση κάπου που δεν επιτρέπεται, ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα στα λεωφορεία. Οι λεωφορειολωρίδες πρέπει να είναι ανοιχτές, προκειμένου τα λεωφορεία να εκτελούν τα δρομολόγιά τους με ταχύτητα και να μπορούν να τηρούνται τα προγράμματα».

Με πρωτοβουλία του κ. Ταγγίρη, συγκροτήθηκε άμεσα ομάδα δράσης, η οποία αποτελείται από οδηγούς και σταθμάρχες του Οργανισμού. Τόσο οι οδηγοί, όσο και οι σταθμάρχες θα βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας ώστε, εφόσον χρειαστεί, να καλύψουν οποιοδήποτε κενό δημιουργηθεί σε κάποια λεωφορειακή γραμμή για έκτακτους λόγους, όπως, για παράδειγμα, η ασθένεια κάποιου οδηγού. Έτσι, εφόσον υπάρξει πρόβλημα, θα αναλαμβάνει το δρομολόγιο άλλος οδηγός, ο οποίος θα προέρχεται από τη συγκεκριμένη ομάδα. Στόχος είναι κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα να μην υπάρξουν απώλειες δρομολογίων, κάτι που σε φυσιολογικές συνθήκες είναι αναπόφευκτο.

Η νέα εξπρές λεωφορειακή γραμμή

Δημιουργείται μια νέα λεωφορειακή γραμμή, η γραμμή Μ1, με χαρακτηριστικά ημι-εξπρές λειτουργίας. Θα εκτελεί το δρομολόγιο Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός και θα κινείται στον νοητό άξονα του Μετρό, αλλά αντί της οδού Δελφών θα διέρχεται από την Κωνσταντίνου Καραμανλή και θα πραγματοποιεί 11 στάσεις.

Θα εξυπηρετείται από 17, αρθρωτά λεωφορεία και η συχνότητά της στις ώρες αιχμής θα είναι 7,5 λεπτά. Κατά τη μετάβαση θα σταματά στις στάσεις 25ης Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλ. Δημοκρατίας και Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός. Κατά την επιστροφή θα σταματά στις στάσεις Ζωγράφου, Πλ. Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγίας Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μ. Μπότσαρη, 25ης Μαρτίου.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα από Κυριακή έως Πέμπτη, ενώ τις Παρασκευές και τα Σάββατα τα δρομολόγια θα σταματούν στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Οι τρεις γραμμές που ενισχύονται

Από την προσεχή Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ο ΟΑΣΘ ενισχύει τρεις λεωφορειακές γραμμές:

Γραμμή 3, που εκτελεί το δρομολόγιο ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός,

Γραμμή 31, που εκτελεί το δρομολόγιο Βούλγαρη – ΚΤΕΛ και

Γραμμή 39, που εκτελεί το δρομολόγιο Κηφισιά – Δικαστήρια.

Οι γραμμές αυτές περνούν από τη ζώνη επιρροής του Μετρό και μπορούν να εξυπηρετήσουν επιβάτες του.

Η γραμμή 3 θα ενισχυθεί με δύο λεωφορεία (από τα 15 που έχει σήμερα θα πάει στα 17) και η μέση συχνότητά της θα πέσει από τα 15 στα 8 λεπτά.

Η γραμμή 31 θα ενισχυθεί με τρία λεωφορεία (από τα δέκα θα πάρει στα 13) και η μέση συχνότητά της θα πέσει από τα 16 στα δέκα λεπτά.

Η γραμμή 39 θα ενισχυθεί με τέσσερα λεωφορεία και θα διαθέτει συνολικά 12 (από οκτώ που έχει σήμερα). Η συχνότητά της θα πέσει από τα 20 στα έντεκα λεπτά.