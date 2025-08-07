Θεσσαλονίκη: Ξυλοδαρμός φοιτήτριας από ταξιτζή - Κατέθεσε μήνυση η 21χρονη

Μήνυση σε ταξιτζή κατέθεσε μία φοιτήτρια από τη Θεσσαλονίκη καθώς βίωσε μια κούρσα τρόμου σε ταξί με τουλάχιστον 4 αυτόπτες μάρτυρες.

Ενας ταξιτζής φέρεται να ξυλοκόπησε την 21χρονη απαιτώντας να του δώσει περισσότερα χρήματα από το νόμιμο κόμιστρο.

«Στις 21 Ιουλίου με επιβίβασε από τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής μαζί με άλλους 4 και με προορισμό τον Σιδηροδρομικό Σταθμό.Κοντά στην πλατεία Αντιγονιδών και ενώ πλησιάζαμε στον προορισμό μας, απαίτησε επιπλέον 20 ευρώ απ' ό,τι έγραφε το ταξίμετρο (13,80 ευρώ) και όταν βγήκα έξω και αρνήθηκα να του τα δώσω, με έπιασε από τον λαιμό, με χτύπησε και με έριξε κάτω» είπε η Μαρία Νάντσεβα.

Η νεαρή γυναίκα κατήγγειλε ότι εκτός από τα παραπάνω χρήματα που της ζήτησε, απαίτησε το ίδιο ποσό και από τους υπόλοιπους, τους οποίους μάλιστα επιβίβασε στο ταξί χωρίς να τη ρωτήσει και αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ήταν υπεράριθμοι.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της Κώστα Γραμματικό και Γεωργία Γεωργιάδου, κατατέθηκε μήνυση για το γεγονός, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έχουν ήδη δώσει τα στοιχεία της πινακίδας του αυτοκινήτου προκειμένου να εντοπιστεί ο οδηγός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ