Θεσσαλονίκη: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή 22/2 σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα εντός του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην κατάσβεση της φωτιάς που κράτησε όλη τη νύχτα πήραν μέρος 23 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμος Καλαμαριάς αναφέρει ότι «χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και την άμεση κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου και με την συνδρομή της εθελοντικής ομάδας USAR Hellas, η πυρκαγιά περιορίστηκε εντός του κτιρίου, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για επέκτασή της, ενώ σύντομα τέθηκε υπό έλεγχο».