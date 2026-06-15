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Θεσσαλονικιός έκανε το Γερμανία - Ελλάδα με τα πόδια: Το μήνυμα κατά του εθισμού

Ένας 36χρονος Θεσσαλονικιός κατάφερε να κάνει το Ελλάδα - Γερμανία με τα πόδια. Τα 2.200 χιλιόμετρα σε 77 μέρες και ο ακόμη πιο σημαντικός στόχος που κρύβεται από πίσω.

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Ο Θεσσαλονικιός που έκανε το Ελλάδα - Γερμανία με τα πόδια
Ο Θεσσαλονικιός που έκανε το Ελλάδα - Γερμανία με τα πόδια | Thesspost - YouTube
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Ένας Θεσσαλονικιός, κατάφερε το ακατόρθωτο. Έκανε τη διαδρομή Γερμανία - Ελλάδα με τα πόδια, και διύνησε 2.200 χιλιόμετρα, περνώντας από αυτοκινητοδρόμους, δάση και βουνά, πόλεις και χωριά. 

Ο λόγος για τον Άκη, γνωστός στα κοινωνικά δίκτυα και ως Bulletproof Metamorpfosis, ο οποίος ξεκίνησε από την Κολωνία και έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Στην «γραμμή τερματισμού» έφτασε το βράδυ της Κυριακής (14/6) και τον υποδέχθηκαν φίλοι και μέλη της οικογένειάς του με αγκαλιές και χειροκροτήματα.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, ο 36χρονος, με αυτή του τη δραστηριότητα, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα κατά του εθισμού, για όσους παλεύουν με τους δικούς τους δαίμονες. 

Από την ημέρα που «πάτησε» Ελλάδα μέχρι να φτάσει στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όλο και περισσότεροι τον σταματούσαν στον δρόμο, ζητώντας του μια σέλφι και ευχόμενοι καλή διαδρομή. Ακόμη και οι αστυνομικοί στα σύνορα τον αναγνώρισαν, λέγοντάς του πως παρακολουθούν το ταξίδι του στο TikTok.

@bulletproof.meta Καλημέρα Ελλάδα 🇬🇷 Καλημέρα Μακεδονία Γερμανία Ελλάδα με τα πόδια Μόλις μπήκα στην Ελλάδα Και συνεχίζουμε #metamorphosis #2200km #germanytogreece #bulletproof #mission ♬ πρωτότυπος ήχος - Bulletproof Metamorphosis

Μάλιστα, δήλωσε στο τοπικό μέσο: «Αυτή δεν ήταν απλά μια πορεία, ήταν η ολοκλήρωση μιας υπόσχεσης και το δικό μου μήνυμα κατά του εθισμού. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου που με στήριξε, στους γονείς μου και στον αδερφό μου, στα παιδιά στη Γερμανία, και ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς για τα υπέροχα μηνύματα αγάπης και στήριξης που πήρα, και να ξέρετε, το metamorphosis μόλις ξεκίνησε. Και συνεχίζουμε!». 


 

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