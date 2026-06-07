Θλίψη στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο υπάλληλος καθαριότητας που είχε σώσει άστεγο που έπεσε σε απορριμματοφόρο

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο εργαζόμενος στην Καθαριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, Θόδωρος Καρακόττας, ο οποίος είχε γίνει γνωστός για την πράξη αυτοθυσίας του, όταν μαζί με συνάδελφό του είχε σώσει έναν άστεγο που είχε πέσει μέσα σε απορριμματοφόρο.

Ο 59χρονος, σύμφωνα με πληρορρφορίες του voria.gr, είχε υποστεί έμφραγμα πριν από περίπου 15 ημέρες κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση, χωρίς τελικά να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Καθαριότητα, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη συναδέλφων και συνεργατών του, ενώ στο πλευρό της οικογένειας βρέθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής.

Ο Θόδωρος Καρακόττας είχε βρεθεί στο επίκεντρο θετικών σχολίων όταν, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, εντόπισε μαζί με το πλήρωμά του έναν άστεγο μέσα σε κάδο και συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωσή του, αποτρέποντας τραγική εξέλιξη.