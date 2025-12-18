Θλίψη στην Εύβοια: Πέθανε ο δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Γιώργος Ψαθάς

Έφυγε από τη ζωή, ο δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων, Γιώργος Ψαθάς, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Ο εκλιπών ήταν αστυνομικός στο επάγγελμα και διακρινόταν για τον ευθύ και ακέραιο χαρακτήρα του. Ήταν 63 ετών, γεννημένος και μεγαλωμένος στα Ψαχνά.

Κατά το παρελθόν διετέλεσε αντιπρόεδρος της ΕΠΣ Εύβοιας, ενώ υπήρξε και αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ηρακλή Ψαχνών για πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του egnomi.gr το 2014, έπειτα από μία θητεία στο δημοτικό συμβούλιο ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, εξελέγη για πρώτη φορά δήμαρχος. Ακολούθησαν η επανεκλογή του το 2019, καθώς και η τρίτη διαδοχική εκλογική του νίκη το 2023, με ευρεία αποδοχή.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Γιώργος Ψαθάς εμφανιζόταν καταβεβλημένος, ωστόσο δεν είχε μιλήσει δημόσια για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Τελικά, η μάχη με την επάρατη νόσο αποδείχθηκε άνιση και ο Γιώργος Ψαθάς άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ψαχνών, στις 3:00 το μεσημέρι. Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον ναό από τις 2:00 μ.μ.