Θλίψη επικρατεί στην περιοχή της Πάτρας, μετά το σφοδρό τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα ένας 52χρονος πατέρας και ο 17χρονος γιος του, να χάσουν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Όλα ξεκίνησαν όταν η μηχανή, στην οποία και επέβαιναν εξετράπη της πορείας της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η αδερφή του 52χρονού, όπως μεταφέρει το tempo24.gr, συγκλονισμένη αναφέρει ότι ακόμα δεν έχουν ενημερωθεί για το πως έγινε το δυστύχημα που στοίχησε την ζωή του ανιψιού της και του αδερφού της.

Τραγωδία στην Πάτρα: Πώς έγινε το δυστύχημα

Ο 52χρονός μαζί με τον 17χρονο γιο του μαθητή της Β’ Λυκείου φέρεται να είχαν βγει βόλτα και να επέστρεφαν στην περιοχή Κοτρώνι όπου διέμεναν.

Η μηχανή εξετράπη της πορείας της, και η πρόσκρουση στο κιγκλίδωμα ήταν τόσο σφοδρή που ο νεαρός πέθανε ακαριαία ενώ ο πατέρας διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο του Ρίου. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Δεν ξέρουμε πως έγινε, ήταν πολύ έμπειρος οδηγός και οδηγούσε πολύ καιρό την μηχανή, ήταν ένας οικογενειάρχης», λέει φίλος του 52χρονου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι και οι δύο άνδρες φορούσαν κράνος, ενώ τα βλέμματα στρέφονται στις εργασίες στον εν λόγω δρόμο, που κατά τις πληροφορίες λαμβάνουν χώρα εδώ και δέκα χρόνια.