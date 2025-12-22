Θλίψη στο Ηράκλειο: Επιχειρηματίας φέρεται να αυτοκτόνησε

Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Γάζι, στο Ηράκλειο, όπου ένας άνδρας ηλικίας 79 ετών, γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής, εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του από τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, πρόκειται για τον Σπύρο Καλλέργη, ο οποίος φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε. Την προανάκριση διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Ποιος ήταν ο επιχειρηματίας που βρέθηκε νεκρός στο Ηράκλειο

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, ο Σπύρος Καλλέργης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τύλισο Μαλεβιζίου. Μετά την αποφοίτησή του και την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, εργάστηκε στο Κεντρικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ) και ταυτόχρονα ξεκίνησε επιχειρηματική δραστηριότητα ιδρύοντας τον εκδοτικό οίκο «ΔΕΣΜΟ».

Αργότερα δημιούργησε το εργοστάσιο πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης «ALFAPLASTIKS» στην Παιανία Αττικής. Το 1981 επέστρεψε στο Μαλεβίζι και επεκτάθηκε σε διάφορους τομείς, όπως οικοδομικές δραστηριότητες, ξενοδοχεία, σταθμούς αυτοκινήτων, αμπελώνες και οινοποιείο, δημιουργώντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας κυρίως για κατοίκους της περιοχής και παράγοντας ποιοτικά κρασιά από ντόπιες ποικιλίες.

Παράλληλα, υπήρξε δραστήριος αθλητικά και κοινωνικά: ίδρυσε τον «Καλλέργειο Α.Ο.» για την Ελληνορωμαϊκή και Ελευθέρα πάλη στην Κρήτη, εκλεγόταν πρόεδρος για πάνω από 30 χρόνια και υπηρέτησε 25 έτη ως μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Πάλης Ελλάδος.

Ήταν ιδρυτής και πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Πάλης Κρήτης και τρεις φορές αρχηγός των ελληνικών αποστολών σε παγκόσμια πρωταθλήματα (Ατλάντα, Βουδαπέστη, Πάτρα).

Ήταν επίσης ιδρυτής και πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Αλόγου «ΠΑΣΥΦΑ», ενεργός στη διάσωση του Κρητικού Γεωργαλίδικου αλόγου, ειδικός σύμβουλος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης για θέματα ακινήτων, μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Σοσιαλιστικών Μελετών «Σταύρος Καλλέργης», πρόεδρος της λέσχης «Απανταχού Καλλέργηδων», επίτιμος πρόξενος της Ουκρανίας στην Κρήτη, και ιδρυτής του ιστορικού συλλόγου «Σκαφιδαρά», που πέτυχε τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής από βιομηχανικής σε οικιστική ζώνη και την απομάκρυνση ρυπογόνων επιχειρήσεων.

Είχε διακριθεί για την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα, ενώ παράλληλα είχε αφήσει το στίγμα του στην τοπική αυτοδιοίκηση, υπηρετώντας ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και θέτοντας υποψηφιότητα για τον Δήμο Μαλεβιζίου. Ήταν επίσης ο τελευταίος εκδότης της ιστορικής εφημερίδας «Η Τόλμη».

Τα έργα του και οι επιχειρηματικές του παρεμβάσεις άφησαν αποτύπωμα, με χαρακτηριστικά κτήρια όπως το ΧΑΝΔΑΞ και το σημερινό ENVY να αποτελούν αναγνωρίσιμα σημεία του Ηρακλείου.

Η είδηση του θανάτου του 79χρονου Σπύρου Καλλέργη, ο οποίος έθεσε τέλος στη ζωή του με χρήση πιστολιού, έχει προκαλέσει σοκ στους κατοίκους, ενώ αφήνει ένα κενό στην κοινωνική, επιχειρηματική και πολιτική ζωή του Μαλεβιζίου.