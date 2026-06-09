Νεκροί εντοπίστηκαν, μητέρα και γιος σήμερα (9/6) στο σπίτι τους στην Αιγιάλεια, στην Αχαΐα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα, μια 54χρονη γυναίκα και ένας 26χρονος, φέρεται να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.
Όπως επισημαίνει ο ΣΚΑΪ, εξετάζεται το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας και κρατείται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας. Πρόκειται για άνδρα ιταλικής καταγωγής, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο ίδιος τους εντόπισε αιμόφυρτους, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του νεαρού. Στο σημείο, έφτασαν οι αρχές ενώ παράλληλα έχει κληθεί και ιατροδικαστής.
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