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Τραγωδία στην Αιγιάλεια: Νεκροί μάνα και γιος μέσα στο σπίτι τους

Νεκροί εντοπίστηκαν, μητέρα και γιος σήμερα (10/6) στο σπίτι τους στην Αιγιάλεια. Σύμφωνα, με τις πρώτες πληροφορίες, φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

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Περιπολικό | In Time /Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
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Νεκροί εντοπίστηκαν, μητέρα και γιος σήμερα (9/6) στο σπίτι τους στην Αιγιάλεια, στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα, μια 54χρονη γυναίκα και ένας 26χρονος, φέρεται να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Όπως επισημαίνει ο ΣΚΑΪ, εξετάζεται το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας και κρατείται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας. Πρόκειται για άνδρα ιταλικής καταγωγής, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο ίδιος τους εντόπισε αιμόφυρτους, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του νεαρού. Στο σημείο, έφτασαν οι αρχές ενώ παράλληλα έχει κληθεί και ιατροδικαστής

 

 

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