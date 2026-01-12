Μενού

Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης στην Πάτρα - Βίντεο δείχνει συνάντησή της με άγνωστο άνδρα

Σοκάρει νέο βίντεο ντοκουμέντο από τις τελευταίες κινήσεις της 16χρονης στην Πάτρα που εξαφανίστηκε, στο οποίο φαίνεται να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα κοντά στο σπίτι της.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Στιγμιότυπο από περιπολικό της ΕΛΑΣ | Eurokinissi
Νέα στοιχεία για τις κινήσεις της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα πριν την εξαφάνιση της έρχονται στο φως από βίντεο που βρίσκεται στην κατοχή των αρχών, όσο οι έρευνες για να ανακαλυφθούν τα ίχνη της ανήλικης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Σημειώνεται πως η 16χρονη που είναι κόρη Γερμανών που ζουν μόνιμα στην περιοχή, εξαφανίστηκε στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης (08.01.2026) από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου, και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, την ίδια ημέρα, έφτασε με ταξί στην Αθήνα.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στην κατοχή της αστυνομίας η 16χρονη Λόρα φαίνεται να συνομιλεί με έναν άγνωστο μεσήλικα άνδρα έξω από ένα κατάστημα στην περιοχή του Ρίου, έχοντας στην πλάτη της σχολική τσάντα.

Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα ασφαλείας και λήφθηκαν την περασμένη Πέμπτη, περίπου στις 7:30 το πρωί, την ίδια ώρα που εξαφανίστηκαν τα ίχνη της.

Η περιγραφή του μυστήριου άνδρα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ERTnews, είναι ότι έχει γκρίζα μαλλιά και φοράει γυαλιά, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος έφυγε από το σημείο με Ι.Χ. συνοδευόμενος από ένα άλλο κορίτσι.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η 16χρονη Λόρα, που μετακόμισε στην Πάτρα με την οικογένεια της, πριν από τρία χρόνια, δεν μπορούσε να προσαρμοστεί ομαλά στο νέο περιβάλλον, ενώ φαίνεται να πούλαγε αντικείμενα στο Διαδίκτυο ώστε να συγκεντρώσει χρήματα για να μπορέσει να επιστρέψει στη Γερμανία, όπου διαμένει και ο αδελφός της.

Για την 16χρονη έχει εκδοθεί Missing Alert, ενώ η αστυνομία καλεί οποιονδήποτε έχει δει κάτι να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Εξαφάνιση ανηλίκου στην Πάτρα
Εξαφάνιση ανηλίκου στην Πάτρα | hamogelo.gr

 

