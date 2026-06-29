Θρίλερ με την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας στην Αρτέμιδα: Ο λόγος που άργησαν να δηλώσουν ότι αγνοείται

Άφαντη παραμένει για 40η ημέρα από αύριο η 50χρονη Γιου Τινγκ, η οποία εξαφανίστηκε από το σπίτι όπου διέμενε με τον σύζυγό της, στην Αρτέμιδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Έλληνας σύζυγός της βρισκόταν στην Κίνα σε επαγγελματικό ταξίδι, όταν η γυναίκα άφησε το τελευταίο ίχνος ζωής στις 20 Μαΐου.

Στη συνέντευξη που έδωσε στο «Φως στο Τούνελ» εξήγησε πως είχαν καθημερινή επικοινωνία στα τηλέφωνα και πως εκείνη τη μέρα η Γιου Τινγκ δεν θα έκανε τίποτα περισσότερο από το καθημερινό της πρόγραμμα.

«Το σύνηθες πρόγραμμα ήταν να κατεβαίνει στο κέντρο. Στην στάση έπαιρνε το 305. Δεν οδηγούσε σχεδόν ποτέ το αμάξι», είπε χαρακτηριστικά.

Το χρονικό της εξαφάνισης της 50χρονης

Ο οδηγός του λεωφορείου που παρέλαβε την Τινγκ από την στάση το πρωί της 20ης Μαΐου μίλησε στο Live News, αποκαλύπτοντας ότι κατέβηκε στο Νομισματοκοπείο.

«Ναι ήταν, βέβαια. Γιατί αυτή πάντα ήταν σχεδόν με τα ίδια ρούχα. Τα λευκά που είδα στη φωτογραφία. Κάτι σαν στολή. Εκείνη την μέρα μπήκε κανονικά. Πρέπει να ήταν 11 και κάτι νομίζω. 11:30 η ώρα. Και τελικά μπήκε μέσα και κατέβηκε από ό,τι είδα Νομισματοκοπείο εκείνη την μέρα».

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι οικείοι της η γυναίκα συνήθως κατέβαινε στο κέντρο της Αθήνας καθώς εκτός από μεταφράστρια, διαχειριζόταν τα ενοίκια από διαμερίσματα εύπορων Κινέζων σε διάφορες γειτονιές της πρωτεύουσας.

«Το πρώτο που πήγε ο νους μου, μήπως την χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο, κάποιος ανεύθυνος οδηγός. Ή πηγαίνοντας για εισπράξεις. Μου είχε πει ότι πάει στο κέντρο για εισπράξεις σε σπίτια Κινέζων όπου μένουν όλοι Πακιστανοί και τέτοια. Και της λέω να προσέχεις», λέει η πεθερά της.

Ο οδηγός του λεωφορείου αποκάλυψε επίσης στο «Live News» την συνηθισμένη διαδρομή της γυναίκας, λέγοντας πως την ημέρα της εξαφάνισής της την είδε στην στάση γύρω στις 11:30 - δηλαδή αργότερα από το συνηθισμένο αφού νωρίτερα είχε περάσει από το δημαρχείο για κάποια έγγραφα.

«Αυτή έμπαινε συνήθως στην 4η Υπαπαντής και στην 5η και στην 6η. Αλλά συνήθως ήταν πάντα στην 5η Υπαπαντής. Αλλά ήταν ευγενέστατη. Άνοιγα την πόρτα – είτε την μπροστινή είτε τη μεσαία – αυτή δεν πήγαινε πίσω. Και καθόταν πάντα μπροστά, κοντά στο παράθυρο. Ούτε δημιουργούσε πρόβλημα, τίποτα, ευγενέστατη. Καθότανε, χτύπαγε το εισιτήριό της».

Παράλληλα ο σύζυγός της αναφέρει για την επίμαχη ημέρα: «Πέρασε από τον δήμο. Είχαν έτοιμη την ΤΑΠ για το ακίνητο. 11:10 δική μας ώρα». Όπως λέει εκείνη ήταν και η τελευταία φορά που επικοινώνησε μαζί της.

Εκείνο το πρωινό, η Τινγκ είχε μία σύντομη επαφή και με την πεθερά της. «Ήμουν έξω και της έστειλα μία καλημέρα. Προφανώς ήταν μέσα, όπως δείχνει η φωτογραφία με τα λευκά, σε κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Δεν μιλήσαμε, μόνο μου έστειλε φωτογραφίες χωρίς να γράψει τίποτα», είπε η ίδια.

Γιατί καθυστέρησαν την δήλωση εξαφάνισής της

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2002. Γνωρίστηκαν στην Κίνα, τα τελευταία 25 χρόνια ζουν μόνιμα στη χώρα μας,ενώ στα τέλη του 2025 απέκτησαν το σπίτι στην Αρτέμιδα. Ο σύζυγος λόγω της δουλειάς του ως μηχανικός σε ναυτιλιακή εταιρία έλειπε συχνά στο εξωτερικό, όσο εκείνη είχε την ενασχόληση με τα ενοίκια.

Αν και τα ίχνη της εξαφανίστηκαν στις 20 Μαΐου, η οικογένεια του συζύγου της δεν μπόρεσε να μπει άμεσα στο σπίτι. Όταν ο κουνιάδος της πήγε στο σπίτι στην Αρτέμιδα, διαπιτώθηκε πως η γυναίκα έλειπε για εβδομάδες.

«10 Ιουνίου μπήκαν μέσα. Τα ρολά δεν ήταν κατεβασμένα. Μουχλιασμένο τσάι. Ανοιχτά φώτα στα ενυδρεία, άρα είχε την πρόθεση να γυρίσει», αναφέρει.

Η δήλωση εξαφάνισής της έγινε με καθυστέρηση αρκετών ημερών. Ο αδελφός του συζύγου δήλωσε τελικά την εξαφάνιση αφού ο ίδιος βρισκόταν σε απομονωμένο λιμάνι της Κίνας και έψαχνε τρόπο να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Η υπόθεση απασχολεί έντονα και το κινεζικό προξενείο ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας εστιάζουν κυρίως στις γειτονιές που κυκλοφορούσε η 50χρονη στην Αθήνα, στην προσπάθεια τους να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της.