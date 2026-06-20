Εξελίξεις στην υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, καθώς το βράδυ της Παρασκευής (19/06) συνελήφθη ο ενοικιαστής της ο οποίος μετά την τρίτη του κατάθεση στις Αρχές, είχε εξαφανιστεί και αναζητείτο.

«Τώρα έχει ανατραπεί όλο πάλι. Μετά που αυτός εξαφανίστηκε και τώρα που εμφανίστηκε, περιμένω πάλι να δω την αλλαγή. Φαντάζομαι ότι θα έχει πει κάποια πράγματα τα οποία θα αλλάξουν πάλι όλο το…», λέει ο αδερφός της μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ».

Ο ενοικιαστής βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, με τον αδερφό της αγνοούμενης να ζητά απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα. «Μακάρι να λυθεί εντελώς».

Όπως λέει ο ίδιος: «Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως και πρέπει να τελειώσει, να μας πει τι έχει κάνει με την αδερφή μου. Θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει». Ο Γιάννης Λεβεντάκης απάντησε γιατί καθυστέρησε να δηλώσει την εξαφάνιση της 45χρονης στις Αρχές, απαντώντας σε όσα του καταλογίζουν.

«Κινδυνεύει η ζωή μου, με απειλούσε να μην πω τίποτα»

Το βράδυ της Παρασκευής (19/06) συνελήφθη ο ενοικιαστής της, ο άνθρωπος που βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών για την εξαφάνισή της.

Ο ίδιος μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ» τόνισε: «Κινδυνεύει η ζωή μου. Ο ενοικιαστής είμαι εγώ της Σταυρούλας Λεβεντάκη».

Στην ερώτηση γιατί και από ποιον κινδυνεύει η ζωή του απαντά: «Απ’ τον αδερφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι γιατί εχθές μόλις έφυγε η Αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από τρεις ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα.

– Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;

– Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας να μην μιλήσω.

– Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;

– Ενοικιαστής: Για την Σταυρούλα.

– Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

– Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από εχθές.

Όπως λέει ο ενοικιαστής: «Ήρθανε στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. ‘Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω την Σταυρούλα να την τρομάξω, που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στην Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα’».

– Δημοσιογράφος: Σας κράταγε όμηρο με όπλο;

– Ενοικιαστής: Δεν με βαστούσε όμηρο, απλώς μου λέει ‘δεν θα μιλήσεις πουθενά, τίποτα μέχρι να μιλήσω εγώ με την Σταυρούλα’. Δεν με βαστούσε όμηρο, μου λέει ‘κανονικά εσύ συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα, δεν θα της κάνουμε κακό της Σταυρούλας’».

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύετε εσείς, για να σας απειλήσει;

– Ενοικιαστής: Ναι, που θα βαστήξουν μετά την Σταυρούλα, μέχρι να του γράψει την περιουσία του Γιάννη πίσω. Όλη την περιουσία που είχαν.

– Δημοσιογράφος: Και γιατί ήρθε σε εσάς;

– Ενοικιαστής: Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου 100%, ποιες μέρες θα ερχόταν στο σπίτι μου και περίμενε την Σταυρούλα να έρθει να την πάρουν, να του γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη, στον αδερφό της.

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτός που σας απειλούσε, που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό λέτε;

– Ενοικιαστής: Ναι, ναι.

Απαντώντας στις κατηγορίες εναντίον του από τον ενοικιαστή, ο αδερφός της 45χρονης λέει στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη: «Νομίζω είναι το τελευταίο του χαρτί πριν αποκαλύψει τι έχει κάνει. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του και τον βολεύει που ακουγόταν όλο αυτό ότι εγώ δεν τα είχα καλά με την αδερφή μου».

Ο ίδιος πιστεύει ότι ο ενοικιαστής έχει κάνει κακό στην αδερφή του: «Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με λεφτά. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που έγινε στο σπίτι εκείνη την στιγμή, που ίσως… Δεν ήταν και προγραμματισμένο, η αδερφή μου πήγε εκεί να κάνει κάποιον έλεγχο στο σπίτι. Είδε κάτι που δεν έπρεπε;», αναρωτιέται.

«Η κάμερα δεν ήταν στην πρίζα»

Ένα φαινομενικά ασήμαντο εύρημα μέσα στο πατρικό σπίτι της Σταυρούλας Λεβεντάκη που αγνοείται από 30 Μαΐου, αποδεικνύεται κρίσιμο.

Το «Τούνελ» εντόπισε την οικιακή βοηθό που είχε κληθεί να επισκεφθεί το σπίτι των γονιών της ύστερα από αίτημα του αδελφού της. Η μαρτυρία της προκαλεί νέα ερωτήματα, καθώς αποκαλύπτει ότι η κάμερα ασφαλείας του σπιτιού ήταν βγαλμένη από την πρίζα, εντείνοντας τα αναπάντητα «γιατί» της υπόθεσης.

«Ήταν στις 31 Μαΐου όταν με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός της και μου ζήτησε να περάσω από το σπίτι. Του είπα ότι συνήθως πήγαινε η ίδια η Σταυρούλα και αναρωτήθηκα τι θα μπορούσα να κάνω εγώ. Επειδή όμως δεν είχε εικόνα από τις κάμερες, ήθελε να ελέγξω μήπως υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Υπέθετε ότι είχαν μπλοκάρει. Όταν πήγα, διαπίστωσα ότι η κάμερα δεν ήταν καν στην πρίζα και την επανασύνδεσα. Η μητέρα της πάντως, μου είχε πει ότι η Σταυρούλα είχε περάσει από εκεί και της είχε ετοιμάσει ακόμη και τα φάρμακά της», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια έμαθε για την εξαφάνιση της 45χρονης λίγες ημέρες αργότερα, μέσα στον Ιούνιο, από τον αδελφό της.

«Της τηλεφώνησα αμέσως, αλλά το κινητό της ήταν κλειστό. Είναι σαν να άνοιξε η γη και να την κατάπιε. Τους εργάτες της περιοχής τούς γνωρίζω μόνο φυσιογνωμικά, επειδή μένουμε στο ίδιο χωριό. Ανταλλάσσουμε έναν χαιρετισμό, μέχρι εκεί. Όλη αυτή η ιστορία είναι πραγματικά περίεργη. Πού μπορεί να πήγε; Τι της συνέβη; Αν είχε φύγει οικειοθελώς, θα είχε εντοπιστεί κάπου. Αν είχε πάει, για παράδειγμα, σε κάποιο μοναστήρι, θα το γνώριζαν. Εξαφανίστηκε μέρα μεσημέρι. Κάποιος θα την είχε δει. Αν είχε γίνει νύχτα, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί διάφορα. Όμως μέρα μεσημέρι; Είναι πραγματικά πολύ παράξενο», καταλήγει.