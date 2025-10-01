«Θρίλερ» στη Χαλκίδα: Αγνοούνται μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί της Τετάρτης (1/10) αστυνομικές έρευνες στη Χαλκίδα για τον εντοπισμό μίας μητέρας και των δύο ανήλικων παιδιών της, ηλικίας 4 ετών και 7 μηνών, που αγνοούνται.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, την είδηση στη Χαλκίδα έκανε γνωστή ο σύζυγός της μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγωνία του και ζητώντας από όποιον γνωρίζει ή έχει δει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα μαζί του.
Ο ίδιος απευθύνει δραματική έκκληση για βοήθεια, καθώς κάθε λεπτό που περνάει είναι κρίσιμο.
Η ανησυχία είναι μεγάλη τόσο για τη μητέρα όσο και για τα δύο μικρά παιδιά, με τις αρχές να έχουν ενημερωθεί και να συμμετέχουν στις έρευνες.
Με πληροφορίες από evima.gr
