«Θρίλερ» στη Χαλκίδα: Αγνοούνται μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της

Η μητέρα στη Χαλκίδα εξαφανίστηκε με τα παιδιά της ηλικίας 4 ετών και 7 μηνών.

Μηχανή της Αστυνομίας
Μηχανή της Αστυνομίας σε συμβάν | Intime
Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί της Τετάρτης (1/10) αστυνομικές έρευνες στη Χαλκίδα για τον εντοπισμό μίας μητέρας και των δύο ανήλικων παιδιών της, ηλικίας 4 ετών και 7 μηνών, που αγνοούνται.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, την είδηση στη Χαλκίδα έκανε γνωστή ο σύζυγός της μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγωνία του και ζητώντας από όποιον γνωρίζει ή έχει δει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα μαζί του.

Ο ίδιος απευθύνει δραματική έκκληση για βοήθεια, καθώς κάθε λεπτό που περνάει είναι κρίσιμο.

Η ανησυχία είναι μεγάλη τόσο για τη μητέρα όσο και για τα δύο μικρά παιδιά, με τις αρχές να έχουν ενημερωθεί και να συμμετέχουν στις έρευνες.

