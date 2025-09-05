Θρίλερ στην Ξάνθη: Κρατούσε όμηρο 79χρονη από τη Σουηδία για 40 ημέρες

Σοκάρει η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στην Ξάνθη, με πρωταγωνιστή έναν άνδρα, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (4/9) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Σύμφωνα με τις Αρχές, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν μέσω της Interpol από τις σουηδικές Αρχές, οι οποίες αναζητούσαν μια 79χρονη Σουηδή υπήκοο που είχε εξαφανιστεί. Οι αστυνομικοί, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του άνδρα στην Ξάνθη, όπου εντόπισαν την ηλικιωμένη γυναίκα σε άσχημη κατάσταση.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να κρατούσε τη γυναίκα παρά τη θέλησή της για περίπου 40 ημέρες, της ασκούσε σωματική βία και της αφαιρούσε χρηματικά ποσά, ενώ δεν της επέτρεπε να επικοινωνήσει με κανέναν.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ξάνθης για παροχή πρώτων βοηθειών και διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί η έκταση της κακοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο άνδρας αντιστάθηκε και επιτέθηκε σε αστυνομικό, ενώ κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν 1,1 γραμμάρια κοκαΐνης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.