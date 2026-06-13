Θρίλερ στο Αγρίνιο: Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε σε χωράφι

Αντιμέτωπος με μακάβριο θέαμα βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (13/6) ένας άνδρας στο Καινούργιο του Δήμου Αγρινίου, όταν εντόπισε ανθρώπινο κρανίο σε χωράφι με ελιές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr, ο άνδρας πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή «Κλέφτη», όταν αντιλήφθηκε το κρανίο και στη συνέχεια ενημέρωσε τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Ασφάλειας Αγρινίου, τα οποία περισυνέλεξαν το εύρημα προκειμένου να εξεταστεί από ιατροδικαστικές υπηρεσίες.
Παράλληλα, αναμένεται να ληφθεί γενετικό υλικό (DNA), με στόχο την ταυτοποίηση του νεκρού και τη διακρίβωση των συνθηκών υπό τις οποίες βρέθηκαν τα οστά.
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στην ταυτότητα του ατόμου και στην προέλευση του ευρήματος και να διαφωτίσουν τη σοκαριστική αυτή υπόθεση.
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