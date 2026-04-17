Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο

Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/4) με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πως έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου, στον ακάλυπτο.
Η γυναίκα φέρεται να βρισκόταν μαζί με έναν άνδρα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ ο άνδρας αρνούταν να ανοίξει στους αστυνομικούς και χρειάστηκε η παρέμβαση του ιδιοκτήτη. Οι αστυνομικοί τον προσήγαγαν και εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο -παραμένουν αγνώστων στοιχείων- είχαν γνωριστεί μέσω διαδικτύου και συναντήθηκαν στο διαμέρισμα.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.