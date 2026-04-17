Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο

Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/4) με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πως έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου, στον ακάλυπτο.

Η γυναίκα φέρεται να βρισκόταν μαζί με έναν άνδρα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ ο άνδρας αρνούταν να ανοίξει στους αστυνομικούς και χρειάστηκε η παρέμβαση του ιδιοκτήτη. Οι αστυνομικοί τον προσήγαγαν και εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο -παραμένουν αγνώστων στοιχείων- είχαν γνωριστεί μέσω διαδικτύου και συναντήθηκαν στο διαμέρισμα.