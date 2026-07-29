Θρίλερ στο Ρέθυμνο: 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν από πλωτά του Λιμενικού

Μέσα από πυκνούς καπνούς και ανεμοθύελλα, σκάφη του Λιμενικού, της Frontex και ντόπιοι αλιείς έστησαν γέφυρα σωτηρίας για δεκάδες εγκλωβισμένους. Σε ένα εφιαλτικό σκηνικό εξελίχθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει το νότιο Ρέθυμνο, αναγκάζοντας τις αρχές να στήσουν μια γιγαντιαία και εξαιρετικά επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης από θαλάσσης. Οι φλόγες, κινούμενες με αστραπιαία ταχύτητα, πλησίασαν απειλητικά την παράκτια ζώνη στον Άγιο Παύλο, εγκλωβίζοντας κατοίκους και επισκέπτες που αναζητούσαν διέξοδο διαφυγής.

Ο «στόλος» σωτηρίας που προσέγγισε τις ακτές μέσα σε ασφυκτικές συνθήκες απαρτιζόταν από ένα αστυνομικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα πλωτό μέσο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ένα σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex και Ιδιωτικά αλιευτικά σκάφη, με τους ψαράδες της περιοχής να αψηφούν τον κίνδυνο για να συνδράμουν στο έργο των αρχών.

Οι εικόνες και τα βίντεο που καταγράφηκαν από το σημείο κόβουν την ανάσα, αποτυπώνοντας το μέγεθος της προσπάθειας που κατέβαλαν τα σωστικά συνεργεία για να μεταφέρουν τους πολίτες σε ασφαλές έδαφος.