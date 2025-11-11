Μενού

Θρήνος: Πέθανε στα 26 της η Αναστασία Τασούλα η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση - Είχε ξυπνήσει από καταστολή 221 ημερών

Η νεαρή γυναίκα είχε συγκινήσει ολόκληρη την Ελλάδα με τη δύναμη ψυχής και την αισιοδοξία της, αποτελώντας σύμβολο ελπίδας για τους ασθενείς με κυστική ίνωση.

Reader symbol
Newsroom
Anastasia Tasoula
Αναστασία Τασούλα | Facebook
  • Α-
  • Α+

Δεν τα κατάφερε, δυστυχώς, η Αναστασία Τασούλα, η πρώτη ασθενής στην Ελλάδα που ξύπνησε μετά από 221 ημέρες καταστολής λόγω κυστικής ίνωσης και άφησε την τελευταία της πνοή την Τρίτη (11/11) 

Η 26χρονη «έφυγε» από τη ζωή, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα των ασθενών με κυστική ίνωση. 

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η οικογένειά της, ανακοινώνοντας ότι η Αναστασία άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Δευτέρας, ύστερα από μια μακρά και γενναία μάχη τόσο εντός όσο και εκτός νοσοκομείου.

Διαβάστε ακόμα: Αναστασία Τασούλα: Εξιτήριο για την πρώτη ασθενή στην Ελλάδα με κυστική ίνωση που ξύπνησε από καταστολή

Η νεαρή γυναίκα είχε συγκινήσει ολόκληρη την Ελλάδα με τη δύναμη ψυχής και την αισιοδοξία της, αποτελώντας σύμβολο ελπίδας για τους ασθενείς με κυστική ίνωση.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, με φίλους και συγγενείς να ετοιμάζονται να την αποχαιρετήσουν με βαθιά συγκίνηση.

Η ανάρτηση της οικογένειας της Αναστασίας Τασούλα

«Με βαθιά μας θλίψη, ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αναστασία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πολύμηνη μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όσα άτομα στάθηκαν δίπλα της με αγάπη και φροντίδα.

Η οικογένεια και οι οικείοι της».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ