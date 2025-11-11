Θρήνος: Πέθανε στα 26 της η Αναστασία Τασούλα η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση - Είχε ξυπνήσει από καταστολή 221 ημερών

Δεν τα κατάφερε, δυστυχώς, η Αναστασία Τασούλα, η πρώτη ασθενής στην Ελλάδα που ξύπνησε μετά από 221 ημέρες καταστολής λόγω κυστικής ίνωσης και άφησε την τελευταία της πνοή την Τρίτη (11/11)

Η 26χρονη «έφυγε» από τη ζωή, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα των ασθενών με κυστική ίνωση.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η οικογένειά της, ανακοινώνοντας ότι η Αναστασία άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Δευτέρας, ύστερα από μια μακρά και γενναία μάχη τόσο εντός όσο και εκτός νοσοκομείου.

Η νεαρή γυναίκα είχε συγκινήσει ολόκληρη την Ελλάδα με τη δύναμη ψυχής και την αισιοδοξία της, αποτελώντας σύμβολο ελπίδας για τους ασθενείς με κυστική ίνωση.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, με φίλους και συγγενείς να ετοιμάζονται να την αποχαιρετήσουν με βαθιά συγκίνηση.

Η ανάρτηση της οικογένειας της Αναστασίας Τασούλα

«Με βαθιά μας θλίψη, ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αναστασία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πολύμηνη μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όσα άτομα στάθηκαν δίπλα της με αγάπη και φροντίδα.

Η οικογένεια και οι οικείοι της».