Μενού

Θρήνος στη Ραφήνα: Έσβησε στον ύπνο του ο 56χρονος ύπαρχος στην καμπίνα του

Βαρύ πένθος στη Ραφήνα. Αιφνίδιος θάνατος 56χρονου υπάρχου του Superferry στον ύπνο του. Εντοπίστηκε νεκρός στην καμπίνα του.

Reader symbol
Newsroom
ΕΚΑΒ παραλία
Αστυνομία και ΕΚΑΒ σε παραλία | EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Βαρύ πένθος σκιάζει το λιμάνι της Ραφήνας και την ευρύτερη ναυτική οικογένεια, έπειτα από τον αναπάντεχο χαμό του 56χρονου υπάρχου του επιβατηγού πλοίου Superferry. Ο άτυχος αξιωματικός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην καμπίνα του, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στον ύπνο του.

Παρότι οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διενεργούν τη νενομισμένη έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, οι πρώτες ενδείξεις κατατείνουν στο συμπέρασμα πως η απώλειά του προήλθε από παθολογικά αίτια. Η πρόωρη φυγή του έχει βυθίσει στη θλίψη τους οικείους, τους συναδέλφους του και ολόκληρη την τοπική ακτοπλοϊκή κοινότητα, η οποία παραμένει μουδιασμένη από το ξαφνικό χτύπημα της μοίρας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ