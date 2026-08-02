Θρήνος στη Ραφήνα: Έσβησε στον ύπνο του ο 56χρονος ύπαρχος στην καμπίνα του

Βαρύ πένθος σκιάζει το λιμάνι της Ραφήνας και την ευρύτερη ναυτική οικογένεια, έπειτα από τον αναπάντεχο χαμό του 56χρονου υπάρχου του επιβατηγού πλοίου Superferry. Ο άτυχος αξιωματικός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην καμπίνα του, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στον ύπνο του.

Παρότι οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διενεργούν τη νενομισμένη έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, οι πρώτες ενδείξεις κατατείνουν στο συμπέρασμα πως η απώλειά του προήλθε από παθολογικά αίτια. Η πρόωρη φυγή του έχει βυθίσει στη θλίψη τους οικείους, τους συναδέλφους του και ολόκληρη την τοπική ακτοπλοϊκή κοινότητα, η οποία παραμένει μουδιασμένη από το ξαφνικό χτύπημα της μοίρας.