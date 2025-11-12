Θρήνος στην Πάτρα για το 3χρονο αγοράκι: 40 λεπτά έδιναν αγώνα να το επαναφέρουν

Συντετριμμένη η τοπική κοινωνία στην Πάτρα για τον τραγικό θάνατο του 3χρονου αγοριού, που υπέστη θανάσιμο τραυματισμό, πέφτοντας από τοίχο μάντρας την ώρα που έπαιζε με τον θείο του.

Ο 25χρονος συγγενής του έχει αυτή τη στιγμή συλληφθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια, με την εικόνα που δίνουν μάρτυρες να είναι πως ο ίδιος είχε προτρέψει στο επικίνδυνο παιχνίδι τον ανήλικο, ενώ πέφτοντας μαζί του από τη μάντρα, τον τραυμάτισε σοβαρά.

Συγκεκριμένα το παιδί υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο συνοδεία αστυνομίας.

Πάτρα: Αγώνα με τον χρόνο έδωσαν οι γιατροί

Κόντρα στον αδίστακτο χρόνο, οι γιατροί που περιέλαβαν το παιδί προσπαθούσαν επί 40 λεπτά να τον επαναφέρουν και να τον σταθεροποιήσουν, αλλά δυστυχώς ο 3χρονος κατέληξε από ανακοπή.

Ο 25χρονος θείος της οικογένειας, νοσηλεύεται επίσης τραυματισμένος, φρουρούμενος στον Άγιο Ανδρέα, ενώ τον περιμένει δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.