Θύμα ξυλοδαρμού 22χρονος στη Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησαν ενώ τον τραβούσαν βίντεο

Ένας 22χρονος υπέστη θύμα εκφοβισμού και βίας στη Θεσσαλονίκη όταν παρέα έξι ατόμων τον έβρισαν και τον χτύπησαν ενώ τον τραβούσαν και βίντεο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έλαβε χώρα εχθές το βράδυ (17/5) σε κεντρικό σημείο του Εύοσμου.

Ο νεαρός φέρεται ότι είχε βγάλει για βόλτα τον σκύλο του, όταν συνειδητοποίησε ότι μια παρέα τον ακολουθούσε. Με βάσει τα όσα έχουν δει οι αρχές από κάμερες ασφαλείας, οι δράστες είχαν νεροπίστολα. Σύμφωνα με τη δικογραφία τον έβρεχαν με νεροπίστολο και τον προπηλάκιζαν χωρίς κάποια συγκεκριμένη αιτία. Όπως φαίνεται στο βίντεο ο 22χρονος προσπαθεί να ξεφύγει μαζί με το σκυλάκι του.

Στο πλάνο από τη κάμερα ασφαλείας διακρίνονται οι έξι νεαροί να τον κυνηγούν και τελικά τον εγκλωβίζουν επί της Καραολή Δημητρίου. Τότε του επιτέθηκαν με γροθιές, τον προπηλάκισαν και τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους.

Οι νεαροί χτυπούσαν και τον προπηλάκισαν τον 22χρονο για τουλάχιστον τρία λεπτά, με τους περαστικούς να προσπαθούν να σταματήσουν τους έξι νεαρούς. Επικράτησε αναστάτωση και ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με περιπολικό να φτάνει στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. Οι έξι νεαροί είχαν προλάβει και τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο λίγο αργότερα συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς.

Οι ηλικίες των δραστών είναι από 16 έως 19 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση κι απλή σωματική βλάβη.