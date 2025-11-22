Ξανά στο προσκήνιο έχει έρθει η υπόθεση του θανάτου του Παντελή Παντελίδη μετά τις δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα και το κύκλωμα Καζίνο.

Ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος της οικογένειας Παντελίδη, μιλά για την υπόθεση λέγοντας ότι δεν έχει γίνει ποτέ δικαστήριο για αυτή την υπόθεση, η οποία με τη διάταξη εισαγγελέα, μπήκε στο αρχείο λέγοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία.

Και συμπληρώνει: «Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που κατά τη γνώμη τη δική μας και της οικογένειας, με αποκορύφωμα βέβαια τον τελευταίο μάρτυρα, ο οποίος είπε ότι είδε τον Παντελίδη να μπαίνει στη θέση του συνοδηγού και παρόλα αυτά η υπόθεση μπήκε στο αρχείο».

Για το πρώτο δικαστήριο που έλαβε χώρα μια μέρα πριν τις δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα αναφέρει ότι δύο κοπέλες αμφισβητούν τον μάρτυρα που είπε ότι μπήκε συνοδηγός ο τραγουδιστής.

«Πριν τις καταγγελίες του Σπύρου Μαρτίκα, υπήρχε δικαστήριο ανάμεσα στις κοπέλες και τον μάρτυρα. Εμείς δηλαδή ακόμα ασχολούμαστε με την υπόθεση», δήλωσε θέλοντας να διευκρινήσει ότι η υπόθεση δεν ήρθε ξανά στο φως αποκλειστικά από τις δηλώσεις Μαρτίκα.

Αργότερα, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν εξετάστηκαν ποτέ ζωντανά οι μάρτυρες. Δεν έγινε πραγματικά ποτέ αυτό που έπρεπε να γίνει. Το παράπονο που έχει η οικογένεια είναι ότι ποτέ δεν έγινε διαδικασία, δικαστήριο. Δεν εξετάστηκαν ποτέ ζωντανά οι μάρτυρες».

Υπόθεση Παντελίδη: Η παρέμβαση της μητέρας του

Στον αέρα, μίλησε και η μητέρα του τραγουδιστή. «Θέλω να απευθυνθώ σε δημοσιογράφους και παρουσιαστές να επιδείξουν σεβασμό στο πρόσωπο του Παντελίδη. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν στον αέρα ψέμματα.

Ο καθένας δεν θα συσχετίζει την υπόθεση με τον Παντελή για να πάρει λάμψη. Αλλιώς θα κινηθούμε νομικά. Η υπόθεση του Παντελή πρέπει να ανοίξει ξανά.

Ζητάω σεβασμό στο παιδί μου», λέει μεταξύ άλλων η μητέρα του.