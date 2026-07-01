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Τι επιτρέπεται να κάνει ο ιδιοκτήτης αν έληξε το συμβόλαιο και ο ενοικιαστής δεν φεύγει

Ο ιδιοκτήτης έχει δικαιώματα και μπορεί να κινηθεί με νόμιμο τρόπο για να ανακτήσει το ακίνητό του.

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Πολυκατοικίες | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
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Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες τα βασικά βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν εάν έληξε η μίσθωση, αλλά ο ενοικιαστής παραμένει στο ακίνητο χωρίς άδεια.

Όπως σημειώνει η οργάνωση των καταναλωτών σε ανακοίνωσή της, ο ιδιοκτήτης έχει δικαιώματα και μπορεί να κινηθεί με νόμιμο τρόπο για να ανακτήσει το ακίνητό του. Συγκεκριμένα:

Πότε θεωρείται ότι έχει λήξει η μίσθωση

  • Αν πρόκειται για ορισμένη διάρκεια (π.χ. 3 χρόνια), η μίσθωση λήγει αυτόματα με τη συμπλήρωση της διάρκειας, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση.
  • Αν είναι αορίστου χρόνου, πρέπει να προηγηθεί έγγραφη καταγγελία με προθεσμία, σύμφωνα με τη σύμβαση ή τον νόμο.

Τι μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης αν ο ενοικιαστής δεν φεύγει

  • Προφορική επικοινωνία και έγγραφη ειδοποίηση
  • Ζητήστε με ευγένεια την αποχώρηση, υπενθυμίζοντας τη λήξη της μίσθωσης.
  • Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, στείλτε εξώδικο μέσω δικηγόρου.
  • Αγωγή αποβολής (έξωσης)
  • Αν ο ενοικιαστής επιμένει να μένει χωρίς σύμβαση, ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταθέσει αγωγή απόδοσης του μισθίου στο αρμόδιο δικαστήριο ή να πετύχει την έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου.

Οι διαδικασίες αυτές ξεκινούν τρεις μήνες μετά το εξώδικο.

Η διαδικασία απαιτεί δικηγόρο και χρόνο αλλά είναι ο μόνος νόμιμος δρόμος.

Η ΕΕΚΕ υπογραμμίζει ότι οι ιδιοκτήτες δεν πρέπει να προχωρούν σε ιδιωτικές παρεμβάσεις. Ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αλλάξει κλειδαριές ή να κόψει ρεύμα/νερό, όσο διαρκεί η μίσθωση.

Τέτοιες ενέργειες είναι παράνομες και μπορεί να θεωρηθούν ότι παραβιάζουν το μισθωτήριο.

Τι ισχύει για τα ενοίκια μετά τη λήξη της μίσθωσης

Αν ο ενοικιαστής συνεχίζει να μένει στο ακίνητο και ο ιδιοκτήτης δεν αντιδρά, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι η μίσθωση έχει παραταθεί σιωπηρά και να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους, θεωρείται δηλαδή αορίστου χρόνου. Γι' αυτό είναι σημαντικό ο ιδιοκτήτης να δράσει άμεσα και με σαφήνεια.

Η ΕΕΚΕ συμβουλεύει:

Ενημερωθείτε για τη σύμβασή σας - έχει λήξει;

  • Αποφύγετε παρεξηγήσεις - ενεργήστε εγγράφως.
  • Αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε δικηγόρο ή στην ΕΕΚΕ για δωρεάν νομική καθοδήγηση.

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