Τι καιρό θα κάνει τελικά την Καθαρά Δευτέρα - Πώς θα πετάξουμε χαρταετό

Νεφώσεις και τοπικές βροχές συνθέτουν το σημερινό σκηνικό του καιρού σήμερα, Κυριακή (22/02), σε πολλές περιοχές της επικράτειας αλλά κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, κάτι που ωστόσο αναμένεται να αλλάξει αύριο, Καθαρά Δευτέρα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, ασθενείς βροχές σημειώνονται στις Σποράδες, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, καθώς και στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές είναι μικρής διάρκειας και ασθενούς έντασης.

Εξαιρέσεις αποτελούν τα νότια – κυρίως στη νότια Κρήτη, στις νότιες Κυκλάδες και στη νότια Πελοπόννησο – όπου υπάρχει το ενδεχόμενο να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Από απόγευμα της Κυριακής (22/2), τα φαινόμενα φαίνεται να υποχωρούν σημαντικά, με την Κρήτη να παραμένει η βασική περιοχή που αναμένεται να συνεχιστεί. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα, με τα όποια φαινόμενα να έχουν καθαρά πρόσκαιρο χαρακτήρα, δίνοντας τη θέση τους σε διαστήματα ηλιοφάνειας.

Με τι καιρό θα πετάξουμε χαρταετό

Αισθητή βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο, Καθαρά Δευτέρα (23/2), καθώς πρόκειται να δούμε ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συνθήκη που θα μας επιτρέψει να απολαύσουμε το έθιμο του χαρταετού.

Λίγες νεφώσεις θα επιμείνουν μόνο τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο, ενώ παροδικές νεφώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν νωρίς το πρωί και στην Αττική, χωρίς όμως διάρκεια.

Στην Κρήτη, τις πρωινές ώρες δεν αποκλείονται τοπικές, ασθενείς βροχές, αλλά και εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο θα είναι πιο εξασθενημένοι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε σχέση με σήμερα, που κινείται σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Συνολικά, η Δευτέρα αναμένεται να κυλήσει με καλοκαιρία και πιο ανοιξιάτικες συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα.

Πρόγνωση καιρού από την Ε.Μ.Υ.

Νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα κεντρικά και νότια και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Βαθμιαία από το απόγευμα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο και βελτίωση από το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και στα νότια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με βαθμιαία βελτίωση από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 6 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-02-2026

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βελτίωση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, την Εύβοια και τις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι και στα βόρεια ηπειρωτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στην Εύβοια και τις Σποράδες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στα βόρεια από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα το πρωί βόρειοι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-02-2026

Στα δυτικά και τα νότια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στη Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, που από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν

από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα. Τοπικές βροχές, γενικά ασθενείς, θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, μέχρι το απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από νωρίς το απόγευμα πρόσκαιρα στην Πελοπόννησο. Λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 5 με 6 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο και από το βράδυ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο, με πιθανότητα λίγων ασθενών βροχών κυρίως στην Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ασθενείς, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-02-2026

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ασθενείς, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.