Τι σημαίνει «Καλά Κούλουμα»: Οι δύο ερμηνείες για την προέλευση της φράσης για την Καθαρά Δευτέρα

Έφτασαν και φέτος οι ημέρες που θα ακούσεις τους θείους σου στα οικογενειακά τραπέζια να σου λένε «Καλά Κούλουμα» και εσύ να αναρωτιέσαι τι είναι τα Κούλουμα και γιατί επαναλαμβάνεται συνεχώς αυτή τη φράση τη Καθαρά Δευτέρα.

Αρχικά, αυτό που πρέπει να ξέρεις πως οι απόψεις διίστανται σχετικά με την ερμηνεία της λέξης Κούλουμα - οπότε μην νιώθεις μόνος/η που δεν γνωρίζεις τι ακριβώς σημαίνει.

Μία από τις επικρατέστερες απόψεις για την ερμηνεία της ήταν εκείνη που υποστήριζε ότι η λέξη Κούλουμα προέρχονταν από τη λατινική «CULUMUS», κάτι που ωστόσο δεν είναι απολύτως ασφαλές ως συμπέρασμα, αφού τέτοια λέξη δεν απαντάται στα λατινικά.

Εξετάζοντας τις εκδοχές, αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη εκδοχή τα Κούλουμα είναι αναγραμματισμός του λατινικού «CUMULUS» που σημαίνει «σωρός, αφθονία», αλλά και «τελείωμα».

Κάπως έτσι το cumulus έγινε «κούμουλα» και στη συνέχεια μετατράπηκε σε «κούλουμα», με την έννοια ότι την ημέρα αυτή καταναλώνουμε άφθονα νηστίσιμα τρόφιμα, ενώ παράλληλα σηματοδοτείται το τέλος της Αποκριάς.

Μία ακόμη εκδοχή που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι ότι η λέξη «κούλουμα», προέκυψε από την λατινική λέξη «COLUMNA», που σημαίνει «κολώνα».

Πιο συγκεκριμένα κυκλοφορεί η άποψη ότι ο όρος είναι καθαρά αθηναϊκός και προέρχεται από τις κολώνες του ναού του Ολυμπίου Διός που τις αποκαλούσαν στη νεότερη ιστορία οι Αθηναίοι «columna», «κόλουμνα», «κούλoυμνα», «κούλουμα».

Αυτό ωστόσο, δεν σημαίνει ότι προσδιορίζει την αρχή της εορτής που πιθανολογείται κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.