Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο - Μερική εκκένωση των δικαστηρίων

Σε μερική εκκένωση του Εφετείου Αθηνών της Λουκάρεως προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ, ύστερα από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για βόμβα που έγινε λίγο πριν τις 11.00. Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ με σκύλο. Σημειώνεται ότι στο Εφετείο βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη της Χρυσής Αυγής καθώς μετά την ανακοίνωση της απόφασης, τοποθετούνται οι συνήγοροι υπεράσπισης, ζητώντας την αναγνώριση ελαφρυντικών.



