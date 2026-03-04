Μενού

Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο - Μερική εκκένωση των δικαστηρίων

Στο Εφετείο βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη της Χρυσής Αυγής καθώς μετά την ανακοίνωση της απόφασης, τοποθετούνται οι συνήγοροι υπεράσπισης.

Εφετείο Αθηνών | Eurokinissi - ΑΡΧΕΙΟ
Σε μερική εκκένωση του Εφετείου Αθηνών της Λουκάρεως προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ, ύστερα από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για βόμβα που έγινε λίγο πριν τις 11.00. Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ με σκύλο. Σημειώνεται ότι στο Εφετείο βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη της Χρυσής Αυγής καθώς μετά την ανακοίνωση της απόφασης, τοποθετούνται οι συνήγοροι υπεράσπισης, ζητώντας την αναγνώριση ελαφρυντικών.
 

