Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West: Λήξη συναγερμού από το ΤΕΕΜ - Εκκενώθηκε και το IKEA

Επιχειρησιακός πυρετός επικρατεί στο Σώμα των πυροτεχνουργών της ΕΛΑΣ, μετά το τηλεφώνημα που έκανε λόγο για τοποθέτηση βόμβας στο μεγάλο εμπορικό River West, επί της λεωφόρου Κηφισού.

Ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να κρατήσουν αρκετά, λόγω της έκτασης του δαιδαλώδους χώρου, δόθηκε από τις αρχές εντολή να εκκενωθεί και το παρακείμενο υπερκατάστημε της IKEA, για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις 14:26 άγνωστος τηλεφώνησε στο 100 και προειδοποίησε πως έχει τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στο εμπορικό κέντρο, χωρίς όμως να δώσει χρονικό περιθώριο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (ΤΕΕΜ), και πραγματοποιούν ελέγχους στους χώρους του εμπορικού κέντρου, όπως καταγράφει και το Orange Press.

Δείτε παρακάτω εικόνες από τις έρευνες στο River West

Αστυνομικές δυνάμεις στο River West | Eurokinissi

